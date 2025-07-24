杭州通報自來水異味調查情況

中評社北京7月24日電／據新華社報導，針對杭州市餘杭區部分小區發生供水異常的情況，杭州市聯合調查組23日發布通報稱，餘杭區部分小區供水異常，充分暴露出當地在公共飲用水安全、突發事件防範應對等方面存在問題和短板，教訓十分深刻。杭州市紀委市監委成立調查組，依規依紀依法對餘杭區分管住房和城鄉建設、水務工作的區委常委、副區長等7名領導幹部嚴肅問責。



根據通報，事情發生後，杭州成立由市綜合行政執法局、市生態環境局、市衛健委和國家、省級專家等組成的聯合調查組開展調查，浙江省建設廳、省生態環境廳參與指導。經查，水樣中檢測出的硫醚類物質是一種有機硫化物，在水中較低濃度即可產生蒜味、沼澤味、腐臭味等異味。7月初以來，持續高溫晴熱，東苕溪仁和水廠取水口上游及周邊一些水體藻類快速繁殖。隨著前期降雨匯流，部分藻類及其降解產物（含硫醚類異嗅物質）匯集到仁和水廠取水口附近，並於7月16日凌晨進入取水口。綜合分析，此次供水嗅味異常是氣候、環境、水動力條件等多種因素叠加情況下導致的。



關於市民群眾關心的自來水出現“發黃”“發渾”問題。根據調查分析，目前供水管道主要是鐵質管道，事情發生後餘杭制水有限公司、餘杭水務控股集團下屬供排水公司先後採取水源切換、供水調度和水管衝洗等措施，引發供水水流方向發生變化、水流速度突變，衝刷管壁導致銹層脫落產生“黃水”或“渾水”，部分進入供水水箱或用戶，一般放水一段時間後可恢復正常。



這份通報稱，餘杭區部分小區供水異常，充分暴露出當地在公共飲用水安全、突發事件防範應對等方面存在問題和短板，尤其是對水質變化監測預警不足，突發應急預案不完備、機制不健全、應急響應遲緩、信息發布滯後，部分涉事部門見事遲、行動慢、監管不力，少數黨員幹部風險意識不足、工作作風不實、宗旨意識淡薄，教訓十分深刻。



根據杭州市委部署，杭州市紀委市監委成立調查組，對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責問題進行深入調查，並依據調查結果，依規依紀依法對餘杭區分管住房和城鄉建設、水務工作的區委常委、副區長，餘杭區住房和城鄉建設局黨委書記、局長，餘杭區住房和城鄉建設局分管水務工作的局領導（二級調研員）等7名領導幹部嚴肅問責。