上海：“騎手友好”服務開啟“高溫模式”

（圖片來源：人民網） 中評社北京7月24日電／據人民網報導， 三伏天熱浪灼人，外賣騎手和快遞小哥頂著烈日穿梭在上海街頭，汗水浸透了工裝。對他們來說，工作之餘有個陰涼處歇口氣、喝口水、充充電，或是最美好的“小確幸”。



隨著上海首個“騎手友好社區”“袋鼠寶貝之家”相繼落戶楊浦殷行街道，楊浦以點帶面輻射全區，致力解決外賣員、快遞員等新就業群體“進門難、充電難、休息難、就餐難”的現實問題，推動新就業群體與人民城市發展同頻共振。如今，一座充滿溫度的騎手友好型城區正在楊浦蔚然成風。



“進門有冰水，沙發隨便坐，像回家！”



“以前路過銀行看到門口寫著‘歡迎休息’，但穿著工服不好意思進去。”“00後”餓了麼騎手趙海飛道出了不少戶外工作者的心聲。



如今，在新江灣城街道的“新·尚黨群服務站”興閱館，他找到了“家”的感覺。這里24小時開放，冷氣十足。智能冰櫃里的免費冷飲隨取隨用，便攜充電寶、書籍雜誌一應俱全。“進門就有冰水拿，沙發隨便躺，真的像自己家一樣！”小趙笑著說。“這里的小藥箱也很實用，里面的藿香正氣水我經常會用到。”京東快遞員丁亞洲說。



興閱館所在的民府路，匯聚了多家互聯網“大廠”，員工下班晚，夜班也多。與之相伴的，是騎手們的跑單高峰拉長了，於是新江灣城街道便在這里建設了楊浦首個騎手友好商圈。服務站“24小時亮燈”的貼心服務，正是為了匹配這些“城市夜歸人”的需求。