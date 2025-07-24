網評：事關2億人！以法治力量推動租購並舉

中評社北京7月24日電／網評：事關2億多人！以法治力量推動租購並舉



來源：人民網 作者：鄭岩



住房租賃是解決居民居住問題、釋放住房消費需求的重要方式。日前，國務院正式公布《住房租賃條例》（以下簡稱《條例》），規範住房租賃活動，維護各方合法權益，對於建立租購並舉的住房制度具有重大意義。作為我國首部住房租賃領域行政法規，該《條例》的出台將推動住房租賃市場從粗放發展邁向法治化、規範化新階段。



對於很多人而言，租房是剛性需求。但在很多地方，租房市場房屋差、服務差、信息不透明等問題困擾廣大承租人。加上“提燈定損”、押金難退以及串串房、甲醛房等租房亂象，嚴重損害群眾權益，損害了安居夢的成色。在租房合同中寫明押金數額、扣押情形，有效打擊“押金難退”現象；禁止將廚房、地下儲藏室等非居住空間單獨出租居住，讓“隔斷房”“隱患房”無處遁形；要求預留合理騰期限，避免強行換鎖、丟棄行李等暴力騰退；建立住房租金監測機制，防止不法分子哄抬租金；將自然人轉租納入監管，對“二房東”形成約束……《條例》精準回應關切、劍指亂象，為租戶撐起“保護傘”，為住有所居、居有所安提供法治保障。



疏堵結合，是治理的重要方式。《條例》明確法律責任，規定處罰方式，就是要讓制度長出牙齒，遏制不法分子的逐利衝動。也要看到，一些群眾遭遇租房困境，也與租賃關係複雜、市場主體多樣、經營服務不規範有關。《條例》對出租人和承租人、住房租賃企業和經紀機構及有關部門權責作出規定，有助於推動經營主體守法經營、市場各方共同努力，事前、事後全流程用力，打造更有秩序的住房租賃市場。



我國城鎮租賃住房人口已超過2億。但從租賃市場看，租賃企業占比不足5%，大批小、散房屋通過經紀機構出租，存在結構錯配、品質參差、租賃穩定性差問題。面對這樣的供需錯位，亟需以租賃行業高質量發展推動破局。《條例》在“管”和“治”的基礎上，進一步突出“導”和“促”。從信息發布，到合同締約，再到資金監管，讓經營主體業務更規範、服務更優化，讓交易環境更公開透明，將更好推動行業長遠發展。