網評：中國何以成為世界藝術家孵化IP平台

中評社北京7月24日電／網評：中國何以成為全世界藝術家孵化IP的平台？



來源：人民網 作者：思睿



是什麼成就了LABUBU及其背後的潮玩產業？在接受人民日報專訪時，泡泡瑪特創始人王寧給出的答案是：“中國優秀的製造業和強大的市場，可以成為全世界藝術家孵化IP的平台，在中國孵化再走向世界。”



中國製造業的深度與廣度，為IP實體化提供了堅實支撐。一方面，中國是全球最大的玩具生產國和出口國，全球約75%的玩具在中國生產。另一方面，在500種主要工業產品中，中國有220多種產品產量位居全球第一。產業發展集群化、產業鏈上下游完整、產品研發創新能力強，是中國製造業的顯著優勢。



深圳華強北，這個曾以組裝手機聞名的電子街，如今不少店鋪推出產品方案開發訂制服務，通過模塊化設計，能在數小時內為創業者定制AI電子硬件。這種“即插即用”的供應鏈響應速度，讓“創意到產品”的鏈條縮短，產生的吸引力自不用多說。



超大規模市場、多元消費趨勢，讓中國成為IP成長的完美階梯。中國不僅有14億多人口的超大規模市場，且消費結構也在持續升級，超4億中等收入群體的消費需求正快速增長。更不用說還有“小單快反”的電商基礎、市場規模保持高位的物流體系。在不少媒體的報道和論證中，“樂於接受新事物”，儼然成為中國消費者的新特徵。



環球影城在中國建造全球占地面積最大的環球影城項目，作為功夫熊貓、變形金剛等“全球獨有”的專屬景區；中國首座、全球第11座樂高樂園前不久在上海正式開園……國際IP密集在中國落地，還有不少是首發、獨占，無疑是全球資源配置與中國市場潛力同頻共振的最好印證。

