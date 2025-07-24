中國代表強調中東不穩則天下難安

中評社北京7月24日電／據新華網報導，中國常駐聯合國代表傅聰23日在安理會中東問題公開辯論會上發言，強調中東不穩則天下難安。



傅聰說，一段時間以來，中東地區深陷動蕩，衝突對抗輪番升級。新一輪加沙地帶衝突造成數萬人死亡和前所未有的人道災難。中方敦促以色列立即停止在加沙地帶的一切軍事行動，履行國際人道法義務，全面恢復人道物資准入，支持聯合國等人道機構開展援助。對當事方有重要影響力的國家，應當秉持公正負責任態度，真正發揮積極和建設性作用。以色列持續襲擊敘利亞和黎巴嫩，維持非法軍事存在，加劇局勢緊張。敘利亞、黎巴嫩的主權、安全和領土完整必須得到充分尊重，安理會有關決議應當得到切實遵守。



傅聰表示，事實證明，戰爭解決不了伊朗核問題，政治解決是唯一途徑。伊方關於不發展核武器的承諾應當得到重視，各方應充分尊重伊作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利。相關國家應摒棄動輒威脅施壓的做法，否則只會加劇緊張對立，甚至進一步破壞外交努力。



傅聰說，中東不穩，天下難安。中東不能永遠處於衝突的陰影下，地區人民也不能持續生活在戰爭的不安中。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，落實“兩國方案”是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路。國際社會必須堅決拒絕侵蝕“兩國方案”基礎的單邊行動，堅決反對吞並加沙地帶和約旦河西岸的危險企圖。中方歡迎落實“兩國方案”高級別會議將於下周舉行，期待會議為落實“兩國方案”注入強勁動力。