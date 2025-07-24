富權：“空窗期”更大危機是改選“立法院長”

中評社香港7月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：“空窗期”更大危機是改選“立法院長”。以下為文章內容。



賴清德的嫡系子弟兵、民進黨中常委及“立委”林俊憲昨日在接受媒體訪問時聲稱，七月二十六日的“罷免”投票結果應該會不錯，至少會有二位數、十席以上的國民黨“立委”會被罷掉。如果“罷免”掉十二席國民黨“立委”，在進行“立委”補選前的“空窗期”，民進黨將成為“立法院”席次過半的第一大黨。



這就佐證了親藍無黨籍“原住民立委”高金素梅前日對“空窗期”危險的警告。——倘有國民黨“立委”在被“罷免”後，進行“立委”補選的三個月時間，在“立法院”內的朝野態勢，就將會翻轉過來，民進黨無需等到補選，就已經成為“國會最大黨”，可以在“立法院”內以再次提案的方式，推翻此前藍白合作通過的所有法案，實行“大顛覆”，而且更有可能會將賴清德的“十七項措施”化為法律草案，並挾著在“立法院”的“暫時多數”，強行通過。



其實，還有另一個更大的危機，就是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，勢必會利用民進黨在“立法院”的“暫時多數”優勢，強行通過修改《“立法委員”互選院長副院長辦法》第八條的條文規定，並立即“打蛇隨棍上”地推動“立法院”正副院長改選，將國民黨籍的韓國瑜、江啟臣“拉下馬”，並將民進黨籍“立委”推上“立法院”正副“院長”的寶座，以實現自己當“立法院長”的夙願。



實際上，已經在“立法院”縱橫馳騁數十年、所向披靡的柯建銘，早就要圓自己一直在做的“立法院長夢”。如果在本屆屆期內未能圓，就將會是“莊生夢蝶一場空”。因為一方面他已經是民進黨連續兩屆的“不分區立委”，到下屆“立委”選舉時，按照民進黨黨內規定，不能再參加“不分區立委”選舉，而必須回到其老家的新竹市參加“區域立委”選舉。——此前柯建銘也曾多次在新竹市參選“區域立委”而當選。但在民眾黨成立後，新竹市已經成為民眾黨的地盤，加上民眾黨前主席柯文哲被拘押起訴，激起選民們的義憤，柯建銘要返回新竹市參選“區域立委”，將必敗無疑。因此，本屆就是柯建銘是否能夠當上“立法院長”的最後機會了。另一方面，到二零二八年第十二屆“立委”選舉時，柯建銘已經七十七歲，再加上腳疾嚴重，曾經留院做手術，現在還行動不良，必須拄著拐杖走路，相信在到“二零二八”時，柯建銘的身體狀況更差。屆時，將會難以負荷“區域立委”選戰的高強體力折騰。



因此，柯建銘在今年一月揚言要“大罷免，大成功”之時，就夾帶了“罷免”韓國瑜的“立法院長”。本來，如果韓國瑜是“區域立委”，柯建銘就完全可以透過發動“罷免”韓國瑜的“區域立委”的方式，在“皮之不存，毛將焉附”的效應下，隨帶連韓國瑜的“立法院長”也給“罷免”掉。但奈何韓國瑜是由國民黨提名並當選的“不分區立委”，不適用《公職人員選舉罷免法》中的“罷免”機制，只要他在“立法院”的本屆任期內還是國民黨員，或未被國民黨中央通知“中選會”撤掉其“不分區立委”資格，他就是穩如泰山的“立法院長”。

