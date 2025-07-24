中方在世貿組織呼籲共同維護多邊貿易體制

中評社北京7月24日電／據新華網報導，世界貿易組織22日至23日在瑞士日內瓦召開總理事會2025年度第三次會議。中方主動設置議程並提交《關於當前形勢下支持多邊貿易體制的建議》書面提案，呼籲反對單邊關稅措施，共同維護多邊貿易體制。



中方表示，當前全球貿易動蕩加劇，不確定性和碎片化風險持續上升。過去幾個月，新的單邊關稅措施仍在不斷推出，受貿易限制措施影響的貿易額達到2.7萬億美元，是自2009年有統計以來的最高值。在此背景下，中方呼籲世貿組織成員加強團結合作，更加有效地支持多邊貿易體制。



中方在此前提出“穩字當先、發展當頭、改革當道”的世貿組織工作思路基礎上，進一步闡述具體工作建議，包括共同維護最惠國待遇、非歧視等世貿組織基本原則，支持發展中成員更好融入多邊貿易體制，以決策機制為突破口推進世貿組織深層次改革等。中方強調，有關成員為緩解貿易緊張局勢達成的雙邊協議或採取的相關措施須符合世貿組織規則，屬於自由貿易協定的應在世貿組織履行通報義務。中方建議，世貿組織秘書處加強對單邊措施及雙邊協議的監督分析，及時向成員通報有關協議和措施的影響，特別是對第三方成員可能產生的負面溢出效應。



巴西、歐盟、澳大利亞、新西蘭、韓國、馬來西亞、柬埔寨、俄羅斯、委內瑞拉等成員發言表示，貿易動蕩加劇不符合成員共同利益，單邊關稅措施削弱多邊規則基礎，顯著增加企業和消費者成本，尤其會影響脆弱發展中成員經濟增長和社會發展。當前形勢下，維護多邊貿易體制比以往任何時候都更加重要。各方應通過改革更新世貿組織規則，創造公平競爭環境，維護國際貿易秩序穩定。