網評：“AI聯賽”讓智慧與技術同頻共振

中評社北京7月24日電／網評：“AI超級聯賽”讓智慧與技術同頻共振



來源：人民網 作者：林風



文旅舞台上，AI導覽帶您探秘山水；田間地頭裡，無人機巡檢智慧稻田；工廠車間內，機械臂與代碼共舞……7月19日，AI賦能千行百業超級聯賽在廣西啟動，並向國內外各路英雄發出閃亮邀約。此次“AI超級聯賽”以“AI廣西 AI中國 AI東盟”為主題，設置了“場景突圍”應用創新賽、“揭榜掛帥”產業命題賽、“AI大家創”全民挑戰賽三大賽道。據瞭解，“AI超級聯賽”將從7月持續至11月，對參賽者不設門檻。



近年來，AI人工智能已大大融入我國社會文旅、製造業、醫療等各個方面。相關數據顯示，截至2024年12月，我國生成式人工智能產品的用戶規模達2.49億人。截至今年4月9日，我國人工智能專利申請量占全球申請量的38.58%，居全球首位。在此現實背景下，廣西啟動AI賦能千行百業超級聯賽，既是搭建起一個AI賦能千行百業的大舞台，也有利於凝結資源，激活AI人工智能智慧與創新、技術與成果雙向奔赴。



此次大賽尤為引人矚目的，是開放辦賽的理念。此前，廣西已經明確喊出了“人工智能時代，不能缺席、不能落後”，鼓勵和發展AI的決心可見一斑。據報導，這場賽事面向中國與東盟各界敞開懷抱——無論是頭部企業、初創團隊，還是科研院所、高校學子、個人開發者，都可參賽。這一方面折射出，大賽大門開放的底色、廣邀各路英傑的誠意；另一方面，大賽設置出“場景突圍”“揭榜掛帥”“AI大家創”三大賽道，有的放矢、亮點鮮明，有利於各參賽個人和團隊，結合自身實際與特色，在最適合的“賽道”裡，展現自我、賽出成果。



其實，AI賦能千行百業超級聯賽的意義，不只是為AI賦能搭建一個展示平台，更是圍繞人工智能的智慧與創新提供“催化劑”，有利於技術與成果加速落地。當前，儘管AI技術已廣泛運用於不少領域和行業，但不可否認的是，在一些領域，AI的確也面臨著某些需要突破的環節，以及“最後一公里”的落地難題。AI怎樣在產業實際需求和技術研發之間更好貫通、如何在創新與應用之間跨越溝壑、怎樣在扎根現實領域的基礎上，更好結出便民惠民的果實……AI賦能千行百業超級聯賽，或可為類似疑難提供某些解答。