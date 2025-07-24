中評社北京7月24日電／據新華社報導，21日至23日，國務委員諶貽琴到內蒙古自治區調研。她強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，持續鑄牢中華民族共同體意識，推動退役軍人工作高質量發展，為邊疆經濟社會發展貢獻力量。



諶貽琴先後到呼倫貝爾市、呼和浩特市，深入社區、學校、優撫機構、退役軍人服務中心（站）、就業創業園區等，調研瞭解鑄牢中華民族共同體意識和退役軍人服務保障工作等情況。她指出，要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，加強中華民族共同體理論研究和宣傳闡釋，引導各族群眾牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。要持續推進互嵌式社區建設，推動各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂。要持續深化民族團結進步創建，不斷鞏固發展各族人民大團結的生動局面。



諶貽琴強調，退役軍人工作事關改革發展穩定和強軍興軍事業。要增強工作主動性、針對性、時效性，聚焦市場所需開展技能培訓、拓寬就業渠道、強化創業扶持，促進退役軍人高質量充分就業。要持續建強退役軍人服務保障體系，扎實做好優待撫恤工作，大力推進光榮院等改革發展，不斷增強服務對象獲得感、幸福感、榮譽感。要弘揚雙擁工作優良傳統，用心用情解決好軍人軍屬現實困難，鞏固發展軍政軍民團結。



