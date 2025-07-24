恒指處4年半高位　瑞銀：估值仍吸引

中評社香港7月24日電／港股升勢持續，恒指昨再飆408點（1.6%），收報25538點，創2021年10月以來新高，連升4日累漲1039點（4.2%），單日成交額增至3330億元，為超過3個月最多。惟北水轉走資13.2億元，結束13日淨流入趨勢。資金輪換回到大價股，近八成藍籌報捷，科網股成資金追捧目標，騰訊（0700.HK）急漲4.9%，創52周新高。瑞銀認為，港股估值仍然吸引，北水會繼續南下買港股，建議吸納高息股和科技股。



信報財經新聞報導，本月底多隻重磅股揭開業績期序幕，摩根士丹利指出，最近MSCI中國指數當中，有246隻成份股、佔比47%的公司盈利預測共識（consensus）獲上調，較遭下調的11%為多，市場對中資股後市偏樂觀，獲大摩、業界共識上調盈利預測，兼被該行“增持”評級的有9隻潛在績優股值得持有。



美國總統特朗普表示，有機會在未來一段時間訪問中國，市場憧憬中美衝突稍為緩和，而內地反內捲措施或為競爭激烈的行業降溫，昨天平台經濟股氣氛明顯好轉，百度（9888.HK）炒高逾6%，為表現第二佳的藍籌股，僅次於快手（1024.HK）的7%升幅，美團（3960.HK）漲3.3%，京東（9618.HK）彈2.8%，阿里巴巴（9888.HK）上揚2.5%。科技板塊普遍造好，騰訊抽升4.9%，以全日高位552元收市，市值重返5萬億元。科指五連捷，昨升138點（2.5%），報5745點；國指高收165點（1.8%），報9241點。



北水為今年支持港股的一大動力，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪在報告中提到，隨著北水持續買港股，內地投資者佔香港自由流通股比例達21%，該行重新評估對港股的投資框架，外賣平台和其他行業的競爭壓力，或導致盈利預測下調，港股短期面臨一定壓力，但估值吸引，北水南下趨勢有機會維持，惟速度可能較上半年慢，外資亦有機會加碼，建議買高息股和科技股。



另一熱炒主題為中國新消費股，景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊直言，中國知識產權（IP）備受年輕一代青睞，部分更走向全球市場，投資者追逐“中國新消費主義”主題推動下，為港股今年內表現向好的原因之一，相信未來十年將是中國IP的“黃金時代”。馬磊補充，消費者會把自身情感投射於產品上，買IP屬於“情感消費”，預期高增長股推動下，消費行業在下半年可繼續跑贏大市，不過，部分新消費股市盈率已經過高，個別甚至逾100倍水平，市場未來對其估值的判斷成為一大難題。



A股未能保持日前強勢，滬指昨收報3582點，升不足1點（0.01%）；深成指先升後回，收報11059點，跌40點（0.4%），兩市成交額18646億元人民幣。