中評社北京7月24日電／網評：項目上馬須科學決策



來源：人民日報 作者：周躍平



日前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。其中，廣西恭城瑤族自治縣脫離實際、盲目決策建設文旅項目，造成閑置浪費，引發關注。2018年，在缺乏人才與產業基礎的情況下，當地強行推動瑤漢養壽城文旅項目，規劃總投資16.5億元，目前實際投資5.4億元，後因資金鏈斷裂部分項目停工爛尾，建成的多棟建築閑置，效益不佳、浪費嚴重，群眾反映強烈。



這一項目的失敗，根源在於決策的盲目性。基層決策本應充分考慮地方實際與群眾需求，然而，一些決策者卻背離了這一原則。有些人為追求政績，好大喜功，盲目追求“高大上”項目，試圖打造立竿見影的政績亮點，卻忽視了地方的經濟實力與發展規律；有些人在決策前缺乏深入調研，對當地的優勢與劣勢、市場的需求與走向認識模糊，僅憑主觀臆斷便倉促上馬、推進項目。這種脫離實際的決策，恰似無本之木、無源之水，注定難以長久，不僅浪費大量資金與資源，更嚴重損害了政府公信力。



基層決策，連著地方發展，也系著群眾利益。科學合理的決策，能夠精準定位地方特色，挖掘增長潛力，為地方發展注入源源不斷的動力，有效改善群眾生活。比如，有的鄉村立足本地自然風光與民俗文化，發展特色鄉村旅遊，實現了產業興旺、村民增收。



為避免爛尾項目上馬，基層決策必須強調理性與科學。一方面，要建立健全決策前的調研機制。需深入群眾，瞭解群眾對地方發展的期望，聽取他們的意見建議；同時，要深入分析地方的產業基礎、文化底蘊、地理位置等實際情況，找准發展的著力點。另一方面，要強化決策過程的監督與評估。決策不能搞“一言堂”，要引入多方參與，對決策的可行性、風險等全面考量。在項目推進過程中，也要實時跟蹤評估，一旦發現問題，及時調整優化。



基層決策考驗著決策者的智慧與擔當，衹有以群眾利益為根本出發點，以地方實際為堅實依據，作出科學合理的決策，才能贏得群眾的支持與信任，推動地方真正實現高質量發展。