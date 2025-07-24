港穩定幣制度範圍闊　可推動國際監管統一

中評社香港7月24日電／特區政府正積極將香港打造成數字資產領域中的全球創新中心，除在6月下旬發布《香港數字資產發展政策宣言2.0》，提出包括優化法律與監管、擴展代幣化產品種類、推進應用場景及跨界別合作之外，《穩定幣條例》亦將於8月1日正式實施。平安證券發表報告認為，香港對穩定幣的範圍界定較為廣泛，並不局限於某一類法幣穩定幣，看好隨著香港穩定幣市場的迅速發展，預計非美元穩定幣市場份額將逐步提升，有望推動統一國際監管體系建立。



港將成人民幣穩定幣試驗場



香港文匯報報導，平安證券報告認為，香港積極布局穩定幣相關產品，形成“美元穩定幣對接國際市場＋港元穩定幣連接內地”的雙軌監管格局，既鞏固港元的金融屬性，又為人民幣國際化提供“試驗田”。該行進一步提到，香港作為全球主要離岸人民幣中心之一，為穩定幣的推廣提供現實需求，同時香港的國際金融中心地位，使其成為人民幣穩定幣的天然“試驗場”，而中國積極布局穩定幣市場，可以為人民幣國際化注入新動力，打破美元穩定幣的壟斷地位。



香港去年初推出“穩定幣發行人沙盒”，目前入圍名單有三組參與方（詳見另表）。金管局總裁餘偉文早前表示，進入“沙盒”並非將來申請穩定幣發行人牌照的先決條件。另一方面，即使已進入“沙盒”的參與機構，亦不表示必然會獲得牌照，仍將按照一致、嚴格的標準，審慎考慮所有牌照申請。



沙盒項目助完善監管制度



平安證券認為，有關“沙盒”旨在瞭解計劃在港發行法幣穩定幣的機構的業務模式，並傳達監管預期及提供指引。該行提到，“沙盒”允許持牌機構在可控環境中測試創新產品，例如京東數科曾模擬跨境支付場景，通過錨定港元的穩定幣實現10秒內資金跨境到賬，手續費降至傳統渠道的十分之一。螞蟻集團則嘗試將穩定幣與保險、理財等金融產品嵌套，探索“穩定幣＋DeFi”的可能性。該行亦認為，金管局正通過“監管沙盒＋壓力測試”的雙軌模式，要求企業在測試中同步提交合規方案。

