美國政治暴力事件進入高發期

2025年7月13日，執法人員在美國肯塔基州列克星敦市的槍擊現場附近工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月24日電／據人民日報報導，近期，美國多地接連發生政治暴力事件，特別是明尼蘇達州兩名議員及家人在家中遭遇槍擊，引發美國輿論廣泛關注。最新民調數據顯示，超七成美國民眾認為“政治動機的暴力活動”是美國當前的一個主要問題。美國媒體認為，當前美國內政治極化愈演愈烈、社交媒體虛假信息泛濫、槍支管控體系失靈等多重因素，導致美國政治暴力事件進入高發期。



今年6月，位於美國中西部的明尼蘇達州發生一起惡性槍擊事件，導致該州眾議院前議長梅莉薩·霍特曼夫婦遇難、州參議員約翰·霍夫曼及其妻子受傷。警方通報顯示，57歲的白人男性嫌疑人貝爾特喬裝成警察，身著防彈裝備並佩戴偽造警徽，先後襲擊了這兩處住所。明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲表示，這是“有針對性的政治暴力事件”，相關犯罪屬於“出於政治動機的暗殺行為”。沃爾茲說，在明尼蘇達州和全美各地，都必須反對一切形式的政治暴力，並追究相關人的責任。



《紐約時報》指出，這起事件令人震驚，是美國“近期一連串政治暴力事件中的又一典型案例”。從全美範圍來看，類似明尼蘇達州暗殺事件的襲擊行為正呈上升趨勢。今年4月，賓夕法尼亞州州長夏皮羅住所遭縱火襲擊，當時其家人尚在熟睡；6月，孟菲斯市市長遭遇綁架未遂……政治暴力案件頻發，凸顯相關問題之嚴重。《紐約時報》的報導還稱，美國民眾已經普遍感受到，政治暴力正變得愈發肆無忌憚，作案動機亦更趨複雜難辨。



美國《福布斯》雜誌援引專家分析指出，美國政治分歧已達20世紀30年代以來的峰值，直接導致政治暴力事件激增。數據顯示，2016年至2025年間，針對民選官員、政治候選人、法官及政府雇員的襲擊與未遂襲擊達25起，而此前20年僅記錄到2起同類案件。《紐約時報》的報導表示，近年來，美國針對公職人員的威脅數量急劇攀升。負責保護聯邦議員的國會警察年度調查數據顯示，威脅事件從2017年的3939起增至2024年的9474起，漲幅超1倍。



美國全國公共廣播電台、公共廣播電視網與馬裡斯特輿情調研所於7月1日聯合發布的一項民調顯示，73%的受訪者將政治暴力列為美國主要問題，23%認為是次要問題。“近年來，美國政治暴力事件不斷上演，已經進入了暴力民粹主義時代。”美國《外交事務》雜誌網站如此評論。《紐約時報》的文章表示，“與校園槍擊案一樣，政治暴力正變得近乎司空見慣，似乎已成為當代美國文化的一部分。暴力威脅甚至暗殺，構成了美國社會一股持續存在的暗流。”