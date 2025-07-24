特朗普移民政策升級：對非法移民子女下手

華盛頓，2025年7月13日，美國總統特朗普乘直升機返抵華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月24日電／據國際在線報導：據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間7月23日報導，兩名美國國土安全部官員和一位消息人士稱，特朗普政府正在採取行動，通過讓執法人員詢問移民子女是否願意自願離開美國的方式來驅逐“非法移民”，並迅速驅逐一些沒有父母或監護人抵達美國的“非法移民”子女。



據報導，本周，美國海關和邊境保護局的工作人員被指示詢問他們在全國各地的移民執法行動中遇到的移民子女是否願意自願離開美國。如果同意，會將他們移交給移民和海關執法局驅逐出境。消息人士表示，新政策旨在適用於14至17歲的移民子女。



美國土安全部發言人在一份聲明中稱，這是一種長期存在的做法，驅逐無人陪伴的外籍兒童（UAC）的政策已在法案中得到認可。



CNN報導稱，這一行為標誌著美國政府驅逐移民出境政策的升級。美國國家青年法律中心兒童人權常務主任內哈·德賽表示：“兒童無法理解自我驅逐出境的後果......無人陪伴的兒童被用作棋子，試圖驅逐盡可能多的人。”



特朗普此前一再批評拜登政府時期大量移民子女湧入美國，特朗普政府官員還稱，數十萬兒童下落不明，處於潛在的危險境地。該說法被拜登政府官員及多位專家反駁。



特朗普自今年1月上任以來，大幅收縮調整美國移民政策，展開移民執法行動，導致美國多地爆發抗議衝突。