特朗普移民政策或毀掉世界杯和奧運會

中評社北京7月24日電／據國際在線報導，近日，美國《國會山報》報導稱，隨著2026年世界杯和2028年洛杉磯奧運會的臨近，美國原本有望再次站上世界舞台中央，不僅吸引數百萬遊客、帶動數十億美元的旅遊和消費，也將為其塑造開放、多元形象提供寶貴契機。然而，在特朗普政府強硬的移民與簽證政策下，美國似乎正在“自廢武功”。據《國會山報》報導，2022年卡塔爾世界杯吸引了超過100萬名國際觀眾，2024年巴黎奧運會吸引了約170萬國際遊客。美國作為未來兩大體育盛事的主辦方，原本應抓住機會大力布局。然而，特朗普上任伊始，便連續推出一系列嚴苛政策，讓人對美國是否“歡迎世界”產生嚴重質疑：



1、簽證全面“加碼”審查：特朗普簽署行政令，要求聯邦機構對所有簽證申請人進行“最嚴格”的審查，包括社交媒體“翻舊賬”，評估申請人是否對“美國文化、制度或價值觀存在敵意”，甚至要求申請人開放私人賬號供審核，否則可能被拒簽。



2、新一輪“旅行禁令”擴容：6月4日，特朗普政府宣布對12個國家實施全面旅行禁令，並對另外7國施加入境限制。更有傳言稱，未來還將擴展至36國，覆蓋數十萬潛在訪客。



3、“雙重門票制”爭議不斷：非美國公民參觀國家公園需支付更高費用，亦被視為一種“逆向歧視”措施，引發海外遊客不滿。



這些政策的實際影響已開始顯現。據世界旅遊與旅行理事會（WTTC）預測，2025年美國的國際旅遊支出將暴跌22%，損失高達125億美元。在其研究的184個國家中，美國是唯一出現此類下滑的國家。



即使沒被禁，也難簽：15個月才能辦好旅遊簽？



據報導，即便來自“非敏感”國家，簽證等待時間也大幅拉長。例如，美國駐哥倫比亞大使館的旅遊簽證平均等待期已達15個月。美國前總統拜登執政期間的數據顯示，已有超過6.6萬名簽證申請人卡在“行政處理”環節，而這一數字在特朗普任內只可能更高。