美航司擬引入AI定價　“以價錢開價格”

中評社北京7月24日電／國際在線消息：美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，三位民主黨參議員——魯本·加列戈、馬克·華納和理查德·布盧門撒爾，於7月22日聯合致信達美航空首席執行官埃德·巴斯蒂安，指責該公司擬採用的AI個性化定價模式存在嚴重隱私問題，並擔心它會將票價推高至消費者的“心理承受極限”（pain point）。信中寫道：“在美國家庭已經飽受物價上漲壓力之際，這種基於每個人消費能力制定票價的做法是對消費者的算法收割。”



報導稱，議員們援引達美高管此前在投資者會議上的發言稱，該AI系統可以預測“人們願意為基礎票價所附帶的高端服務支付多少費用”。簡單來說，就是算法會先“看透”你值多少錢，再決定給你開出什麼價格。雖然達美航空強調自己“從未使用、測試或計劃推出任何基於個人信息的個性化票價系統”，並堅稱所有客戶在各渠道看到的價格完全一致，但輿論和政界對其使用AI“價格歧視”的擔憂仍在發酵。



達美航空表示，所謂“動態定價”早已是業界常規操作，三十多年來已廣泛應用。此次引入AI旨在替代手動定價流程、提高市場反應速度，能在實時市場條件下同時處理上千個變量，並通過不斷學習優化未來價格決策。



事實上，議員們的擔憂並非個例。今年1月，布盧門撒爾等議員也曾質詢邊疆航空（Frontier）和精神航空（Spirit），是否利用乘客的個人數據，在同一航班上向不同旅客收取不一樣的座位費。目前，兩家公司仍未對此作出公開回應。