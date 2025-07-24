美國“核共享”如何捆綁歐洲安全？

中評社北京7月24日電／据國際在線報導，就在俄羅斯與歐美關係日趨緊張之際，英國媒體近日爆料稱，美國已將數枚B61-12型核彈運送至位於英格蘭薩福克郡的拉肯希思皇家空軍基地。這意味著時隔17年，美國再次在英國部署核武器。那麼，美國此番加碼意欲何為？歐洲又部署了多少美國核彈？



克宮：密切關注



據《環球時報》報導，英國國防部於7月21日更新的一份政策文件中證實，英國採購的F-35A戰鬥機將攜帶美國核武器。“這些新戰機將用於執行北約核任務。”



據英國國防雜誌報導，“幾枚美國B61-12核炸彈已於上周交付給英國皇家空軍拉肯希思基地。該基地此前新建了專門的核炸彈儲存設施。這也是美國十多年來首次向英國領土部署核武器。”



報導稱，2008年美國宣布大規模削減部署在歐洲的核武器，“約110枚核彈頭的撤離標誌著美國在英國長達54年的核武器存在時期結束”。目前美國國防部沒有承認這些核武器的變動情況。一名美國國防部官員表示：“根據美國的長期政策，我們既不確認也不否認美國核武器在任何特定地點的不存在或存在。”



據路透社報導，美國在英國部署核武器的消息公布後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫22日表示：“我們的相關部門正在密切關注這一地區的事態發展，並制訂任務計劃，以確保我們在當前形勢下的安全。”



美國試圖干擾歐洲國家核武器布局



西方媒體普遍認為，在俄烏衝突持續背景下，此舉標誌著北約在歐洲的核態勢發生重大轉變。英國廣播公司（BBC）稱，俄總統普京此前已經批准修改俄羅斯核威懾政策，“得到核武國家支持的無核國家發動的攻擊，將被視為對俄羅斯的聯合攻擊”“依照新修改的政策，使用常規導彈、無人機或飛機對俄羅斯進行大規模攻擊都有可能滿足俄羅斯核反擊的標準”。