搭載約50人俄羅斯客機在遠東失聯

中評社北京7月24日電／據新華社報導，據俄羅斯媒體24日報導，一架搭載約50人的安-24客機在俄遠東地區失聯。



據國際文傳電訊社等媒體報導，這架客機由安加拉航空公司運營，當時正飛往阿穆爾地區，在距離目的地數公裡處與空管失去聯繫。



