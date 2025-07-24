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搭載約50人俄羅斯客機在遠東失聯
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2025-07-24 16:40:15
中評社北京7月24日電／據新華社報導，據俄羅斯媒體24日報導，一架搭載約50人的安-24客機在俄遠東地區失聯。
據國際文傳電訊社等媒體報導，這架客機由安加拉航空公司運營，當時正飛往阿穆爾地區，在距離目的地數公裡處與空管失去聯繫。
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