紐約華裔美甲店長：駁指甲偏見　找亞裔智慧

中評社北京7月24日電／據中國僑網報導，2015年，《紐約時報》一篇《漂亮指甲的代價》將紐約美甲行業貼上“剝削”“污染”的標簽。



作為在紐約華裔美甲店成長起來的觀察者，雲南大學民族學與社會學學院社會學系副教授游天龍深知其中的誤解與偏見，所謂“被管控” 是語言障礙，“低薪”不過是舊數據的誤導。



這場由偏見引發的爭議，讓游天龍成為亞裔社區反擊刻板敘事的參與者，也開啟了他的學術探索。



從美甲店到學術研究



一場偏見引發的探索



2000年，游天龍的父母在紐約開始做美甲行業。“我曾幫他們搭建網站、管理賬戶、做在線預訂系統。那時候才發現，這個行業裡藏著太多亞裔的生存智慧。”



游天龍介紹，紐約美甲業是一個全球化的服務業。美甲的新風格來自法國，原料和材質來自韓國，行業工人來自中國、越南等，大家共同匯集在紐約，服務來自世界各地的顧客。



《漂亮指甲的代價》的報導是游天龍研究紐約華裔美甲店的契機。在游天龍看來，這篇看似正義的報導，其實充滿對亞裔的誤解。



游天龍指出，報導說工人“默默工作像被管控”，其實是新移民英語不好，無法和客人順暢交流；說“工資低”，是因為微信招聘早替代了舊的報紙廣告，因此報紙廣告中的薪資也停留在幾年前；說“韓國人主導行業”，則無視了華人已經成美甲行業主流的事實。