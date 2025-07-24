僑鄉創新“打開方式”讓更多人讀懂僑批文化

中評社北京7月24日電／據中國僑網報導，當前，各僑鄉不斷創新僑批傳承保護的形式，從類型豐富的文藝作品到引人入勝的互動體驗，再到別出心裁的文創周邊，讓更多人讀懂僑批的同時，也使僑批文化煥發新生機。



近期，融合情景劇《僑批往事》正在福建晉江梧林傳統村落演出，該劇將全息投影與舞台表演相結合，開啓跨越時空的對話。《僑批往事》編導組成員陳詩章介紹，全劇經過半年多的文稿打磨和創排，融入了高甲戲、掌中木偶、娘惹舞蹈等元素，展現了海外游子和家鄉親人通過僑批寄托的情感。



僑批雖已走入歷史，但其背後的故事一直被演繹和傳頌，當前以僑批文化為主題的戲曲、短劇、情景劇等文藝作品不斷湧現。潮劇《僑批頌》6月22日在中國戲曲學院首演。該劇以僑批為主綫，再現了華僑先輩的奮鬥史和家國情。5月上綫播出的網絡微短劇《漂洋過海只為你》講述了兩位華僑青年因尋找僑批而結緣的故事，鏡頭帶領觀衆穿梭於泉州街頭，品味海絲古韵，感受僑批魅力。



近段時間以來，僑鄉舉行的各類僑批展覽和互動活動也為觀衆帶來沉浸式體驗。福建省檔案館推出的“僑批館之驛里巷”實景解謎體驗活動吸引很多遊客前來打卡，大家化身“僑批館”IP中的主角，在展廳里尋找綫索、破解謎題。廣東省檔案館開展“共品故紙蘊 同懷家國情”僑批識讀月活動，邀請公衆綫上參與共讀僑批。“抗戰記憶——僑批中的家國情懷”展覽正在中山市博物館展出，期間還舉行了僑批書法體驗、主題講座等活動。



僑批外觀雅致、內涵深厚，也為文創設計帶來靈感，其衍生的文創產品深受年輕人青睞。中國僑都華僑華人博物館最近上新僑批手賬本和挎包，泉州市檔案館打造了“阿批仔”“小僑妹”IP以及系列周邊，廣州華僑博物館近期推出僑批套色章供遊客打卡集章。



僑批文化也打破傳播邊界，向生活場景延伸，泉州市檔案部門5月為三家餐廳授牌“泉州僑批文化主題餐廳”，並在餐廳設置僑批展區，逛僑批展館、吃僑批餐廳成了當地旅遊新時尚。