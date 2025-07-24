世界互聯網大會數字絲路發展論壇在泉州開幕

中評社北京7月24日電／據新華網報導，7月24日，2025年世界互聯網大會數字絲路發展論壇在泉州開幕。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席並致辭。



與會嘉賓表示，習近平主席提出共建“一帶一路”倡議，倡導建設數字絲綢之路，為高質量共建“一帶一路”、攜手構建網絡空間命運共同體指明了方向。中國同“一帶一路”共建國家秉持絲路精神，加強數字化發展戰略對接，推進各領域交流，數字絲路合作成為踐行全球發展倡議、推進“一帶一路”合作的新亮點。



與會嘉賓認為，當前，新一輪科技革命和產業變革加速興起，數字化、網絡化、智能化發展趨勢更加凸顯，發展數字絲路具有重要意義。要弘揚合作共贏精神，共同推動數字經濟創新發展。堅持依法管網治網，共同提高維護網絡安全能力。尊重各國網絡主權，共同完善全球互聯網治理體系。秉持開放包容態度，共同助力人類文明交流互鑒。要以數字絲路建設為契機，更好踐行全球文明倡議，進一步豐富交流內容，拓展合作渠道，完善機制平台，促進各國人民相知相親。



本次論壇由世界互聯網大會主辦、福建省人民政府承辦，主題為“數智海絲 共迎未來——攜手構建網絡空間命運共同體”。來自全球49個國家和地區，及13個國際組織的600餘名嘉賓參會。