海外僑團代表訪川　冀加強合作交流

中評社北京7月24日電／據中國僑網報導，7月22日，四川省僑聯主席楊東在四川僑之家會見了到訪的海外僑團代表，雙方就深化合作、推動項目落地等事宜進行了深入交流。



此次到訪的嘉賓包括生電醫療(香港)有限公司創始人兼CEO、加拿大白求恩基金會主席顧宇，歐洲福建僑團聯合總會主席丁建志、副主席陳忠明，南非巴蜀(川渝)商會會長袁治兵，萊索托警民合作中心理事長楊輝。



歐洲福建僑團聯合總會主席丁建志在會談中介紹歐洲福建僑團聯合總會(簡稱“歐福聯”)由歐洲20個國家的32個閩籍華僑社團共同組建成立，表達了希望將總會落地四川代表處的意願。他表示，四川作為中國西部的重要經濟和文化中心，具有廣闊的發展前景，設立代表處將進一步加強歐洲與四川的經貿合作和人文交流，為四川省企業做好“走出去，引進來”提供良好的資源平台，助力四川省企業更高效更精準地良性發展，共同推動“一帶一路”倡議的深入實施。



加拿大白求恩基金會主席顧宇匯報了其公司的獨家發明專利——導電生物材料項目的進展情況。他表示，該項目計劃投資5億美元，在川渝地區建立生產基地，推動生物醫藥領域的創新發展。顧宇強調，四川的產業基礎、人才優勢和政策支持為項目的落地提供了有力保障，基金會將加快推動項目進程，為四川的高質量發展貢獻力量。



南非巴蜀(川渝)商會會長袁治兵和萊索托警民合作中心理事長楊輝分別介紹了各自僑團的發展狀況，並熱情邀請四川省僑聯楊東主席率團訪問南非和萊索托，進一步深化四川與非洲地區的友好合作。



楊東對各位僑領的到訪表示熱烈歡迎，並對他們長期以來關心支持四川經濟社會發展表示感謝。他指出，四川省僑聯將充分發揮橋梁紐帶作用，積極推動海外僑團與四川的務實合作，為僑胞在川投資興業提供優質服務。