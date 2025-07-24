外交部：中俄交往不針對第三方

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上應詢表示，中俄之間的交往不針對第三方，也不應該受到第三方的影響。



有記者提問，歐盟對烏克蘭衝突背景下中國與俄羅斯日益增長的貿易和工業關係表示擔憂。請問發言人，在今天的中歐領導人會晤中，關於該議題的討論有什麼新的進展嗎？



郭嘉昆就此強調，中俄之間的交往不針對第三方，也不應該受到第三方的影響。



在當天例行記者會上，郭嘉昆介紹說，今天（7月24日）上午，習近平主席會見歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩。



郭嘉昆說，今年是中歐建交50周年和聯合國成立80周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。50年來，中歐交流合作成果豐碩，其中的重要經驗和啟示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏。這也是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則和努力方向。中歐都主張多邊主義、倡導開放合作，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作。



郭嘉昆表示，習近平主席就中歐關係未來發展提出了三點主張：一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位；二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦；三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中歐要牢牢把握雙方關係發展的正確方向，努力開辟中歐關係更加光明的下一個50年，為世界提供更多穩定性和確定性。



