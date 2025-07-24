拼多多委任安永香港為審計師　或為港上市鋪路

中評社香港7月24日電／在美國上市的內地電商拼多多委任香港的安永會計師事務所，作為公司獨立註冊會計師事務所，以審計2025年度財務報表。



香港電台報導，花旗集團分析師認為，有關轉變反映拼多多未來數月或尋求在香港雙重上市或第二上市。以往拼多多的審計師是總部設在北京的安永華明。



分析師表示，計劃來香港上市的公司一般會委任香港的審計機構，例如當年阿里巴巴等。