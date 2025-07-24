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國際資產管理公司荷寶：美國延至9月後減息
http://www.CRNTT.com
2025-07-24 16:59:49
中評社香港7月24日電／國際資產管理公司荷寶指出，較低的經濟增長及較高的通脹威脅導致聯儲局陷入兩難，預計要延至9月後才會重啟減息。
據香港電台報導，多元資產策略總監及股票解決方案、投資解決方案聯席主管Colin Graham估計，美國企業與消費者將各自消化一半關稅成本，加上美國通過“大而美”法案，是引致美聯儲目前不願減息的原因，預期美元將反覆走弱，取決於美元與其他貨幣之間的息差、美國經濟增長以及資金流入等因素。
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