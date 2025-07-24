外交部：希望泰柬通過對話協商妥善解決問題

中評社北京7月24日電／據新華網報導，就泰國和柬埔寨在邊境地區發生衝突，外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上表示，中方對當前事態發展深感擔憂，希望雙方通過對話協商妥善解決問題。



郭嘉昆說，泰、柬兩國都是中國的友好鄰邦，也是東盟重要成員，睦鄰友好、妥處分歧符合雙方根本和長遠利益。



“從地區國家的共同利益和訴求出發，中方秉持公正公允立場，已經並將繼續以自己的方式做勸和促談工作，為推動緩局降溫發揮建設性作用。”他說。