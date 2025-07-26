智庫對話析全球變局 改革乃必由之路

全球化智庫（CCG）舉辦的“全球名家對話”活動現場（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月26日電（記者 陳思遠）全球化智庫（CCG）“全球名家對話”活動7月24日在北京舉行，CCG創始人兼理事長王輝耀與拉維·阿格拉瓦爾（Ravi Agrawal）圍繞全球外交視界展開交流。拉維·阿格拉瓦爾在演講中，深入剖析當前全球秩序的轉型困境，指出全球正處於舊體系崩潰與新體系構建的關鍵過渡期，氣候危機、人口結構變化與規則失效成為核心挑戰，而通過多邊改革修復體系是唯一可行路徑。



拉維·阿格拉瓦爾畢業於哈佛大學，現任《外交政策》（Foreign Policy）雜誌主編，同時擔任該雜誌視頻與播客頻道“FP Live”的主持人，定期採訪全球政要與政策制定者。他曾榮獲皮博迪獎，並因電視製作工作獲得三項艾美獎提名；其在《外交政策》的寫作還曾入圍2020年美國國家雜誌獎（評論類）。



拉維在發言中明確，當前全球秩序的根基是80年前二戰後建立的“後布雷頓森林體系”，涵蓋聯合國、世界銀行等國際機構及一系列國際規則。然而，這一體系正面臨前所未有的壓力，集中表現為近五六年來全球衝突頻發：俄烏衝突打破 “不得入侵他國”的國際法基本準則，中東局勢與蘇丹危機持續發酵，全球因規則執行乏力陷入分裂與極化。



他直言，規則約束力的弱化是體系崩潰的顯著特徵。“各國行事愈發肆無忌憚，領導人清楚，即便打破規則，過去的制衡力量已難以約束。”國際刑事法院（ICC）、國際法院（ICJ）的裁決常被無視，這種“有規則無執行”的狀態，讓全球秩序呈現向“叢林法則”滑落的風險。



為何體系會走向崩潰？拉維認為，核心在於過去三四十年來全球化、資本主義與技術變革的“無約束發展”引發了全球性反彈。在全球多數鄉村地區，本地社區與傳統因電商普及、城市化遷移而瓦解，民眾的被邊緣化催生了民粹主義、民族主義，進而推動保護主義、“近岸外包”等反全球化趨勢，削弱了國際規則的社會基礎。



他認為，兩大結構性趨勢加劇了危機的複雜性：其一，全球人口規模激增，且增長集中於非洲、南亞等地區，氣候變暖可能使這些區域不適宜居住，將引發大規模移民壓力；其二，氣候危機已成為全球性生存挑戰，對資源分配、社會穩定產生深遠影響，而年輕一代對氣候與平等的訴求，正倒逼全球改革。



面對“舊體系崩潰後何去何從”這一核心問題，拉維強調，“革命”並非答案，修復體系的關鍵在於多邊改革。舊體系雖不完美，但不應被全盤否定，不能“把孩子跟洗澡水一起倒掉”，改革者需以謙遜態度承認各方問題，推動規則優化。