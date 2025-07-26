王輝耀對話拉維：全球治理困境與出路

CCG創始人兼理事長王輝耀博士對話《外交政策》雜誌主編拉維·阿格拉瓦爾（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月26日電（記者 陳思遠）7月24日，全球化智庫（CCG）舉辦“全球名家對話”活動，王輝耀與《外交政策》雜誌負責人拉維・阿格拉瓦爾圍繞全球體系轉型、地緣政治衝突、經貿關係及國際人才流動等議題展開深度對話，深入剖析當前全球治理的挑戰與出路。



王輝耀博士是全球化智庫（CCG）創始人兼理事長，現任外交學院特聘教授，國務院原參事，中國公共關係協會副會長等職，在國際關係、全球治理、國際商務、國際人才、華人華僑與智庫研究等領域有廣泛的學術研究，發表有關中英文著作100多部和有關中英文專業文章數百餘篇。



拉維·阿格拉瓦爾（Ravi Agrawal）現任《外交政策》（Foreign Policy）雜誌主編，同時擔任該雜誌視頻與播客頻道“FP Live”的主持人，定期採訪全球政要與政策制定者。在2018年加入《外交政策》之前，阿格拉瓦爾在CNN工作了十餘年，擔任過多個全職崗位，跨越三大洲，其中包括CNN駐新德里分社社長兼記者，以及CNN全球事務節目Fareed Zakaria GPS高級制片人。



對話中，王輝耀指出，當前全球體系正承受巨大壓力，2025年作為聯合國成立80周年，正是反思全球治理的關鍵節點。他認為，全球化雖可能發生變化，但大趨勢仍將延續，同時對貧富差距擴大及社會狀況未得到良好維護的現狀表示擔憂。他提到，各國常將國內問題歸咎於外部，而經合組織提出的全球最低稅率方案雖獲包括中國在內的多國認同，卻在兩年後仍未落實，這凸顯了全球合作的困境。



拉維對此表示認同，他強調“診斷問題易，解決問題難”，並引用前歐盟委員會主席讓－克洛德・容克的觀點“我們都知道該做什麼，但如果真做了，就再也選不上了”，指出許多解決方案因政治可行性不足而難以推進。他認為，年輕一代更清楚氣候危機的緊迫性及全球體系中不平等、無序全球化等問題，也更能接受為改革付出的代價。



王輝耀指出，國際社會在應對共同挑戰時缺乏團結決心，氣候變化是當下最緊迫的挑戰之一，但部分國家卻在相關努力上有所退縮，例如美國退出有關氣候變化的項目，這一行為令人失望。他提到，今年的慕尼黑安全會議首次承認多極化是現實，而全球治理進程已落後於全球實踐。對於全球南方國家的崛起，王輝耀認為，印度、中國及金磚國家等的影響力日益提升，相比之下，七國集團的作用逐漸減弱。他同時關注到，美國主導的全球治理體系愈發失靈，人工智能等新興領域缺乏治理機制，世界正面臨混亂與無序的風險，亟待構建新的秩序體系。

