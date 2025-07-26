美專家：中國二戰貢獻應獲更多認可

全球化智庫（CCG）“全球名家對話”活動現場（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月26日電（記者 陳思遠）在7月24日全球化智庫（CCG）活動現場，面對記者關於中國在二戰期間東方戰場的貢獻是否得到公正認可及其貢獻的重要性提問，《外交政策》雜誌負責人拉維·阿格拉瓦爾直言，歷史常由特定時期的勝利者書寫，但包括中國在內的諸多二戰貢獻國功績並未獲充分認可。拉維建議，中國可通過製作面向全球的高質量影片展現自身貢獻，強調“誰講述歷史，歷史就會更多地展現誰的故事”，並指出西方在歷史敘事中的主導地位正逐漸改變。



拉維表示，自己雖非中國二戰作用專家，但指出歷史常由特定時期的勝利者書寫，包括中國在內的許多二戰貢獻國的功績未獲充分認可。他舉例稱，俄羅斯在二戰中犧牲的人數比大多數西方國家加起來都多，但這在好萊塢電影和流行文化中並未得到體現；英國殖民地派遣了數百萬士兵在二戰的各個戰場作戰，尼泊爾、印度等前殖民地民眾的犧牲也常被主流歷史討論忽略。



拉維認為，糾正這一失衡的關鍵在於“誰擁有講述權”。好萊塢憑借資金與全球發行網絡，長期主導二戰題材的影像敘事，其作品自然聚焦於能夠吸引票房的西方視角。“我並不評判對錯，”拉維說，“每個貢獻者、每個國家、每種文化都需要為自己發聲。有時候誰能被看見，往往取決於誰擁有資源、能力與營銷手段。”



他建議，中國應主動製作面向全球觀眾的高質量影片，以精良的視聽語言重現14年抗戰的艱苦卓絕，並通過國際流媒體平台與電影節推廣，讓世界觀眾“真正欣賞並理解”中國在東方主戰場的關鍵作用。“誰講述歷史，歷史就會更多地展現誰的故事。”拉維表示，這種文化輸出並非對抗，而是補全人類共同記憶的拼圖。



拉維同時指出，西方主導的歷史敘事格局正在鬆動。“美國好萊塢和西方的說書人在講述世界歷史方面占據了主導地位，但這種情況正在開始改變。”