溫網影響力創新高　去年帶動英國經濟4億英鎊

中評社香港7月24日電／溫布爾登網球錦標賽組織者近日發布公告稱，溫網創下多項紀錄，賽事全球影響力繼續提升，為英國帶來了可觀的經濟效益。



據新華社報導，溫網組織者表示，據估算，2024年溫網所帶動的英國全國經濟活動總額高達4.34億英鎊（約合42.2億元人民幣），其中倫敦地區占據2.79億英鎊（約合27.1億元人民幣）。



本屆溫網共進行了746場比賽，球員們在草地上累計奮戰達1250小時。英國廣播公司（BBC）對2025年溫網賽事報導的在線觀看次數超過6930萬次，較上一年顯著增長。意大利天空電視台創下溫網收視率新高：760萬人同時收看辛納奪得男單冠軍的比賽，收視率高達43.3%。



溫網官方社交媒體發布內容總計5844條，同比增長9%；產生了47億次曝光量，同比增長61%；互動量達1.44億次，同比增長26%；視頻播放量達到27億次，同比增長71%；粉絲數增長230萬，現總數達2350萬，同比增長12%。

溫網官方商店實現有史以來最高銷售總額——賽事期間共售出商品超過66萬件，其中棒球帽銷售超過10萬頂，舊網球（比賽用球）銷售近2.5萬個。



溫網官方還公布了一組與比賽有關的數據。本屆溫網現場觀眾達創紀錄的548770人次；共發出6365個ACE球（發球直接得分且對手未觸球）。法國小將佩里卡爾刷新溫網最快發球紀錄，達到153英里（約246公里）每小時。



斯維亞特克以兩個6:0擊敗阿尼西莫娃的女單決賽，是1911年以來首次出現負方一局不贏的女單決賽。本屆溫網男女單打首輪共計有23位種子選手出局，創歷史最高紀錄。