日美意外達成關稅協議，著急的是特朗普？

中評社香港7月24日電／日經新聞文章指出，日美兩國政府就為期近100天的關稅談判達成協定。在成為談判最後時限的8月1日之前，支援基礎出現動搖的美國總統特朗普為了取得成果，一口氣加快了達成妥協的步伐。此舉意在將日美協議作為與歐盟（EU）等剩餘地區和國家談判的立足點。



特朗普稱“想進行談判”



“總統的日程空著，總統想進行談判”，在協議前一天的7月21日晚，在華盛頓近郊的美國商務部長盧特尼克的私宅。坐在盧特尼克對面的日本經濟財政兼再生相赤澤亮正被如此告知。



與盧特尼克的會談持續到晚上11點左右，達到2個多小時，成為設想第二天與美國總統特朗普面對面談判的預演。日本政府相關人士透露，赤澤亮正在羽田機場起飛時並未設想與特朗普會面。



22日下午，在美國白宮的總統辦公室。特朗普把盧特尼克帶來的寫有日本提議內容的大白板放在桌上，向坐在對面的赤澤亮正連聲提出問題。



“是否從波音公司採購？”面對這樣問的特朗普，曾是原運輸省航空局官員的赤澤亮正回答說“會採購”。



特朗普還當場用筆將白板上寫的日本投資支援額從“4000億美元”改為“5000億美元”。在此基礎上再增加500億美元之後，雙方達成協定。



歐盟也“就15%稅率進行協商”



接近特朗普的相關人士表示，“特朗普並沒有推遲與日本談判的意思”。之所以急於與日本達成協定，是因為需要在這個時機取得成果，以推動與其他地區和國家的談判。



尤其考慮到僅次於中國、對美貿易順差達2358億美元的最大談判對手歐盟（EU）。歐盟在關稅談判中對美國要求的內容與日本相似，要求調整汽車關稅等。



實際上，與歐盟的談判有可能因為日美達成協定而加快速度。歐盟談判團隊7月23日重新開始了與美國的談判。英國《金融時報》23日報導稱，歐盟也在爭取與日本相同的15%關稅率，正在進行最後協商。



德國總理梅爾茨23日暗示，美國和歐盟的關稅談判有可能接近達成協定。他在柏林與法國總統馬克宏舉行會談之前表示，“聽說可能會做出有關貿易政策的決定”。



意識到美國國內的“向心力”



“急於達成協定的不是日本，而是美國”，一位日本政府相關人士這樣回顧峰迴路轉的談判。



特朗普希望取得可以向美國選民炫耀的成果。目前，對於因組織未成年少女賣淫等罪名而被起訴後自殺的美國富豪傑佛瑞·愛潑斯坦事件的資訊公開，支援者公開表示出不滿。



也有可能是擔心日本的政局。在參議院選舉中失敗的執政黨失去了過半數議席，這對美方來說成為風險因素。如果要求石破茂辭職的自民黨內訌導致政治不穩定，“日美關稅談判有可能長期停滯”（相關人士）。這也被認為是美國加快與日本談判的原因之一。



特朗普沒有要求日本降低關稅，也沒有把安全保障作為交易籌碼。由於並未用上事先準備好的全部談判籌碼，日本政府內部普遍感到鬆了一口氣。



在與赤澤亮正談判的閣僚中，態度最為強硬的是負責關稅談判實務的美國貿易代表辦公室（USTR）的代表格里爾。格里爾7月22日也迫使印度尼西亞單方面降低關稅。但赤澤亮正在與特朗普會面時，格里爾並沒有出現在總統辦公室。



據日本方面的消息，談判中並未出現被要求追加購買武器裝備品的場面。特朗普23日在自己的社交媒體上發文稱，“日本同意購買價值數十億美元的軍事裝備”，被認為是指包括過去向美國承諾的武器裝備購買在內的內容。



此前，除武器裝備之外，美方還提出將美國科技巨頭的服務引入日本政府的安全保障相關係統等要求。



日美意圖存在分歧，談判仍面臨波折



日美目前沒有簽署具有法律約束力的協議文件，圍繞協議內容，雙方的分歧依然存在。例如，日美達成協定的5500億美元的“創新融資安排”（美國財政部長貝森特）。日本方面解釋稱，這是政府旗下金融機構為日本企業的對美投資提供貸款和擔保的“框架”。



另一方面，從美國方面來看，盧特尼克23日在接受美國彭博社採訪時表示，“不僅僅是貸款和擔保”，也將包括向美國企業出資。



此外，白宮23日表示，這筆資金“將由特朗普總統的判斷使用”，在此基礎上稱將在特朗普的指示下投入各個項目。



關於日本進口美國產白米的問題，美國方面表示“日本將立即把採購增加75%”，而日本方面僅表示採購的增加幅度“在今後討論”。



5月英國第一個與美國就關稅協商達成協定，在部分協議內容已生效的情況下，仍在與美國進行協商。日美的協議也有可能在條件方面經歷波折。