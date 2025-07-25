冼漢迪：期待施政報告為科創帶來更有利環境

香港互聯網專業協會舉行記者會，會長冼漢迪發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月25日電（記者 盧哲）香港互聯網專業協會（以下簡稱“協會”）24日舉行記者會，介紹對即將發表的施政報告所提建議以及下半年協會重點創科活動。香港互聯網專業協會會長冼漢迪表示，協會希望為香港科創事業發展出一份力，也期待今年的施政報告能為科創領域帶來更有利的環境，吸引更多人才參與。



互聯網專業協會成立於1999年，為非牟利專業團體，現時累積超過7800名會員。協會致力推動資訊及通訊科技普及化，縮窄數碼隔膜，令資訊和知識接觸機會更平等，促進香港互聯網科技的發展及正確應用，為會員在香港、國家及國際市場創造更多商機和就業機會。



冼漢迪早前與特首會面，提出兩大施政報告建議。第一，是加快推進電動車充電設施發展。冼漢迪說，香港有近10萬個停車位備有充電基礎設施，但其中公共充電設施僅有11180個，快速和高速充電設施更僅有約2000個，並且存在各區分布失衡問題，無法滿足車主快速充電的需求。其次，香港電動車充電接口標準主要採用歐洲標準，內地為國家標準，在跨境通行日益頻繁的今天，為車主帶來不便。鑒於此，粵港澳大灣區內地九市推進實現歐標充電頭的縣區全覆蓋，為香港車主北上提供了便利。



冼漢迪認為，在即將實施粵車南下的背景下，香港亟須加快建設兼容多種標準的快速和高速充電設施，以滿足內地跨境電動車車主的需求，同時亦可因增設充電設施而進一步滿足本地車主需求。他建議，一是基於2024年《施政報告》提出的資助私營機構安裝高速充電設施計劃，進一步推進建設支持國家、歐洲等多種標準充電接口的高速充電樁，尤其是北部都會區的充電網絡規劃，應探索多標準充電設施建設，確保滿足兩地車主充電需求；二是加強與內地交通等有關部門溝通，在香港多種標準接口共存的情況下，探索統一的電動車充電認證機制，減少因設備不匹配帶來的問題。