盧金榮答中評：香港展會口碑好內地積極接洽

香港中華廠商聯合會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月25日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）會長盧金榮24日接受中評社記者訪問時表示，廠商會在積極協助推動內地企業“出海”，發揮香港作為內地企業‘出海’橋頭堡作用。而內地不少企業看好香港展會口碑，主動聯絡參與各項展會，希望香港成為助力其“出海”的第一塊跳板。



由香港中華廠商聯合會主辦的第5屆工展會購物節將於8月1日至4日在亞洲國際博覽館舉行，希望為市民及旅客提供一站式零售娛樂體驗，全面激發消費活力。據悉，今屆工展會購物節設有八大主題區，包括“休閒食品區”、“健康養生區”、“生活家品區”、“服飾美容區”、“Chill飲 Chill食區”、“為食Guide”、“家鄉風味區”，以及“荔園遊樂區”，合共300個攤位，匯聚多元化品牌和產品，包括美酒美食、食品飲料、參茸海味、 廚具家電、兒童用品以至美容及保健品。



盧金榮表示，購物節今年踏入5周年，展區數目增加至8個，其中新展區“家鄉風味區”是新亮點之一，將雲集來自四川、黑龍江、新疆等共十個內地省市的地道特產與文化元素，“讓入場人士一次過嚐盡祖國各地的美食，同時體現香港作為內地企業‘出海’橋頭堡的功能。”



盧金榮對中評社記者介紹，實際上，廠商會近年來一直在幫內地一些農產品、食品、科技產品等做產品檢測認證，“從比如上海、廣西、新疆等地的不同的產品，來到香港。經過我們一條龍的服務和市場渠道、銷售渠道，幫他們走到不同的市場。”



盧金榮表示，近年來不少食品企業通過香港走向國際，“還有一個礦泉水的品牌，也成功從香港‘出海’。我們有很多好的例子。”盧金榮介紹，本屆工展會購物節上十個內地省市的產品，也是廠商會認為“很好的農產品、食品”，“通過展會，他們可以抓住機會在香港做更好的推廣，我們可以幫助他們當地的產品來香港‘出海’，也跟香港的企業合作。這對兩邊來說是互利共贏的。”