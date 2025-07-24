泰柬衝突造成人員傷亡　兩國外交關係惡化

中評社北京7月24日電／據新華網報導，泰國和柬埔寨24日在邊境地區發生衝突。泰國陸軍說衝突已經造成泰國9名平民死亡、14名平民受傷。泰方表示將關閉與柬埔寨邊境的所有口岸。柬方說柬兩個省的邊境地區遭到泰國炮擊。



泰國陸軍24日在社交媒體發文說，柬方當天上午向泰國素林府一社區發射兩枚火箭彈，泰方立即疏散了該地區民眾。泰國陸軍第二軍區說，當地時間10時58分，泰方出動空軍F—16戰機，摧毀柬方兩處軍事設施。



柬埔寨參議院主席洪森24日在社交媒體上說，柬埔寨奧多棉吉省和柏威夏省的邊境地區遭到泰國炮擊。洪森敦促民眾不要恐慌，不要囤積商品，並呼籲商家不要提高商品價格。



泰國和柬埔寨均指責對方先開火。泰國陸軍說，24日早上，柬埔寨方面在邊境地區率先開槍後雙方發生衝突，一名泰國士兵受傷。



柬埔寨國防部副國務秘書兼發言人馬莉淑潔達在一份聲明中說，泰軍首先對柬軍發動武裝攻擊，柬軍嚴格在自衛範圍內行動。



泰國代理總理普坦表示，需要謹慎應對當前事態，並遵守相關國際法。



24日早些時候，柬埔寨外交部發言人宗鬆里對媒體表示，柬埔寨決定將與泰國的外交關係降至最低級別，並召回駐曼穀外交人員。



23日，泰國總理府發布聲明說，普坦下令降低與柬埔寨外交關係等級，召回泰國駐柬埔寨大使，並驅逐柬埔寨駐泰國大使。