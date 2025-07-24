王毅會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾

中評社北京7月24日電／新華社消息，7月24日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾。



王毅祝賀穆尼爾榮任巴陸軍元帥，表示巴軍隊是國家利益的堅定捍衛者，也是中巴友好的堅定支持者，期待巴軍方繼續為中巴關係發展作出努力。



王毅說，中巴是鐵杆朋友，更是全天候戰略合作夥伴。雙方始終在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在各種挑戰面前風雨同舟、患難與共。近年來，在習近平主席和巴方領導人戰略引領下，中巴關係不斷向前發展，雙方加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。中方將一如既往把巴基斯坦置於周邊外交優先方向，願同巴方共同落實好兩國領導人達成的重要共識，把雙方全天候戰略合作進一步引向深入，更好造福兩國人民，為維護地區和平與穩定作出應有貢獻。中方支持巴方堅決打擊一切形式的恐怖主義，希望巴軍方繼續全力保障在巴中國人員、項目和機構安全。



穆尼爾表示，巴中兄弟情誼和戰略夥伴關係歷經風雨、堅如磐石。中國是巴方鐵杆兄弟，發展對華友好合作是巴全社會的共識。衷心感謝中方長期為巴經濟社會發展提供寶貴支持。巴軍方將繼續採取一切必要措施保障在巴中國人員、項目和機構安全，願積極推動兩國加強反恐合作。



雙方還就共同關心的地區和國際問題交換了意見。