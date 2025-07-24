京台教育交流周·基礎教育專場在通州舉辦

中評社北京7月24日電／7月23日，2025京台教育交流周·基礎教育專場在通州區舉行。本次活動由通州區人民政府主辦，通州區教委、潞河中學及通運學校聯合承辦，以“面向未來的基礎教育——AI＋賦能未來教育”為主題，京台兩地近100名中小學校長、教師代表參與活動。



作為2025京台教育交流周的重要組成部分，基礎教育專場通過說課研討、專業交流、參訪體驗等形式，搭建起京台基礎教育成果共享與經驗交流的平台。活動中，京台教師代表分別圍繞《生活科技》《AI影像辯論》《二次函數性質》《AI賦能寫作》等課題進行授課展示，參觀潞河中學、通運學校校園環境與校史文化，深入探討AI技術對教育教學方式的變革作用。



據悉，該專場前身為自2015年起連續舉辦10屆的京台基礎教育校長峰會，始終以“面向未來的基礎教育”為核心方向。隨著AI技術對全球教育領域的深度影響，本次活動進一步聚焦“AI＋教育”的創新實踐，旨在推動兩地教育工作者互學互鑒、增進共識，助力京台基礎教育交流合作邁向新常態、新模式。



主辦方表示，此次活動不僅為兩岸基礎教育界人士提供了開闊思路、匯聚智慧的平台，更搭建了資源共享、優勢互補的溝通橋梁，將持續深化京台教育領域的交流合作，促進兩地基礎教育事業共同發展。