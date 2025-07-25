快評：大罷免明天對決　勝敗有幾大影響

中評社快評／明天（26日）是台灣大罷免首波投票日，選舉結果關乎台灣“立法院”席次變動，將重塑台灣政治格局，影響台灣未來政治走向，波及兩岸關係及台美關係。



台灣“立法院”現有113席“立委”，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席（加入國民黨團運作）。在野陣營共62席，執政的民進黨51席。民進黨必須令罷免成功達到6席或以上，並在隨後的補選中獲勝，才能成為“立法院”多數，否則就是非常嚴重的挫敗。



大罷免勝敗，首當其衝的是“立法院”控制權。若民進黨勝，成為“立法院”多數，韓國瑜將無法繼續做院長，民眾黨的8席將淪為“不關鍵少數”。若民進黨敗，則繼續“朝小野大”，賴清德免不了提早“跛腳”，民進黨“抗中保台”路線將面臨重挫。



對兩岸關係而言，若民進黨大罷免成功，成為“國會”多數，可能進而推動充滿挑釁性的修法。馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，綠營很有可能把所謂的“賴17條”全部落實；或者修改兩岸人民關係條例中有關交流的規範，兩岸形勢可能因此而失控、被推向戰爭險境。



大罷免是民進黨強加給台灣的一場不該有的選戰，雖然荒謬，影響卻是深遠的、多方面的。對藍綠白而言，這是一場輸不得的生死戰。明天對決，朝野今天還都在拚盡全力衝刺，動作不斷。