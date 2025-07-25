強化評查推動幫帶　提升基層執法質效

中評社北京7月25日電／據中央紀委國家監委網站消息，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上指出，要持續推動全面從嚴治黨向基層延伸。加強基層監督、提升基層辦案質效，是推動基層補齊全面從嚴治黨短板的有效途徑。各地紀檢監察機關通過加強指導督導、強化質量評查、推動實戰幫帶等方式，不斷提升基層紀檢監察機關執紀執法水平。



將上級紀委監委的指導下沉到一線。江蘇省、市兩級紀委監委綜合運用個案指導、跟蹤指導、類案指導等方式方法，靶向施策，推動縣級紀委監委辦案能力和質效不斷提升。省紀委監委領導班子成員在分管範圍內包市包案、督戰督辦，延伸拓展市包縣、縣包鄉，逐級壓責。相關監督檢查室帶案下沉，推動嚴肅查處一批縣級“骨頭案”“釘子案”。針對人情幹擾等基層辦案面臨的現實問題，省、市紀委監委對問題線索運用指定管轄和提級管轄，幫助破除基層辦案阻力。



“此外，我們常態化開展案件復盤交流，編發《案管工作提示》《審理提示》等，強化類案指導，提高基層執紀執法水平。”江蘇省紀委監委有關負責同志說。



著眼於提升基層紀檢監察機關查辦案件質量，上級紀檢監察機關一方面加強對縣級紀委監委案件審理工作的指導，另一方面深入開展案件質量評查、以評促改等工作，守好案件質量生命線。



黑龍江省紀委監委充分發揮省紀委監委案件審理工作聯繫點作用，加強對縣級紀檢監察機關審理工作的指導。該省紀委監委常態化選取部分縣級紀委監委查辦的職務犯罪案件，圍繞實體和程序方面開展案件質量評查，以點帶面推動縣級紀委監委案件審理部門提高工作標準、提升業務能力。



“我們分別於上半年和下半年對部分縣級紀委監委查辦的案件開展兩輪評查，就評查發現的問題形成案件質量問題清單，面對面逐案反饋，共同梳理分析問題原因，著力推動問題整改。”該省紀委監委案件審理室有關負責同志表示。

