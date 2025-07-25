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中化資產管理有限公司原高管張翼飛被查
http://www.CRNTT.com   2025-07-25 18:25:52


　　中評社北京7月25日電／中央紀委國家監委網站訊，據中央紀委國家監委駐中國中化控股有限責任公司紀檢監察組消息：中國中化控股有限責任公司下屬中國化工資產管理有限公司原高級副總裁張翼飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國中化控股有限責任公司紀檢監察組紀律審查和監察調查。

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