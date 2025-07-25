【
大
中
小
】 【
打 印
】
中化資產管理有限公司原高管張翼飛被查
http://www.CRNTT.com
2025-07-25 18:25:52
中評社北京7月25日電／中央紀委國家監委網站訊，據中央紀委國家監委駐中國中化控股有限責任公司紀檢監察組消息：中國中化控股有限責任公司下屬中國化工資產管理有限公司原高級副總裁張翼飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國中化控股有限責任公司紀檢監察組紀律審查和監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
雲南省紀委監委保劍被查
(2025-07-25 18:25:20)
廣州市政府副秘書長吳揚被查
(2025-07-25 18:24:47)
天津醫療保障局原黨組成員李健被查
(2025-07-25 18:24:17)
安徽人大常委會吳旭軍被查
(2025-07-25 18:23:47)
檢察機關依法對崔保華涉嫌受賄案提起公訴
(2025-07-25 18:23:07)
以案為鑒：運用典型案例 抓好警醒警示
(2025-07-25 18:22:12)
“百名紅通人員”周靜華被引渡回國
(2025-07-25 16:54:46)
吉林省遼源市曾海洋被雙開
(2025-07-24 15:45:15)
貴州人大農委原副主任沈健被查
(2025-07-24 15:43:34)
貴州省委常委吳勝華接受調查
(2025-07-24 15:36:43)