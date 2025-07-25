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雲南省紀委監委保劍被查
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2025-07-25 18:25:20
中評社北京7月25日電／中央紀委國家監委網站訊，據雲南省紀委監委消息：雲南省紀委監委原駐省鄉村振興局紀檢監察組組長保劍涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。
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