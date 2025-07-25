】 【打 印】 
廣州市政府副秘書長吳揚被查
http://www.CRNTT.com   2025-07-25 18:24:47


　　中評社北京7月25日電／中央紀委國家監委網站訊，據廣東省紀委監委消息：廣州市政府副秘書長吳揚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：