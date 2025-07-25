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廣州市政府副秘書長吳揚被查
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2025-07-25 18:24:47
中評社北京7月25日電／中央紀委國家監委網站訊，據廣東省紀委監委消息：廣州市政府副秘書長吳揚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。
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