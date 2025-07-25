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安徽人大常委會吳旭軍被查
http://www.CRNTT.com   2025-07-25 18:23:47


　　中評社北京7月25日電／中央紀委國家監委網站訊，據安徽省紀委監委消息：安徽省人大常委會原內務司法工委副主任吳旭軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受安徽省紀委監委紀律審查和監察調查。

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