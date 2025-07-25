網評：穩定中歐關係必將成就彼此、照亮世界

中評社北京7月25日電／網評：中歐關係健康穩定必將成就彼此、照亮世界



來源：大公報 作者：趙江林（中國社會科學院大學教授）



2025年5月是中國與歐盟建交50周年。5月6日，國家主席習近平同歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩互致賀電熱烈慶祝中國和歐盟建交50周年時指出，“中國和歐盟是全面戰略夥伴，也是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明。中歐關係已經成為世界上最具影響力的雙邊關係之一，為增進中歐人民福祉、促進世界和平和發展作出了重要貢獻。”回顧半個世紀的交往，中歐作為全球兩大主要經濟體，早已成為世界經濟繁榮與穩定的重要力量。



中歐是全球經濟存量的“穩定器”。根據國際貨幣基金組織數據，自2007年美國爆發次貸危機以來，中歐GDP規模合計占世界比重一直穩定在40%左右，2023年為40.7%，而美國GDP占全球比重基本維持在25%左右。換句話說，中歐經濟保持一定的穩定增長，也意味著全球經濟中的40%部分增長是穩定的，超過美國穩定全球經濟的水平，基本上決定了當期全球經濟增長近一半的水平。



全球經濟增量的“貢獻者”



從貿易角度看，扣除歐洲內部相互貿易的數據，中歐對全球出口的產品規模占全球比重從1997年25.4%上升到2023年的34.8%，中歐從全球進口的產品規模占全球比重從1997年的23.4%上升到2023年的31.3%，同期美國產品出口占比從17.7%下降到11.4%，美國產品進口占比從22.1%下降到17.0%。2022年中歐（不含歐洲內部相互貿易）向全球出口的服務規模占全球比重33.0%，中歐從全球進口的服務規模占全球比重32.6%，同期美國分別為17.9%和14.2%。數據表明中歐對全球經濟影響力遠超美國。