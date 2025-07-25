中評社北京7月25日電／網評：賴清德“台獨十講”為何“虎頭蛇尾”



來源：大公報 作者：朱穗怡



所謂“團結十講”對於民進黨當局領導人賴清德而言已經變成了“食之無味，棄之可惜”的“雞肋”。上月底開講時，他是何等的“意氣風發”，聲稱“十講”的每一講都會在不同的社團發表，也會透過網絡直播，希望全台民眾都能瞭解相關內容。但兜售了“四講”之後，由於其內容謊話連篇、錯漏百出，充斥著濃烈的“台獨”論調，引發各界厲聲鞭撻，連民進黨自己人也頗有微言。早前賴清德不得不以“台風來襲”、“災後救援”為由，暫時中斷了“十講”，並接連取消了第五講和第六講。隨後雖然傳出他上周末前往花蓮以不公開的形式進行第七講，但後來又再次以“天氣不佳”為由取消。



賴清德的“十講”從大張旗鼓轉趨低調，首先是因為大陸方面的反制措施奏效。賴清德最近一系列演講的內容刻意扭曲、割裂歷史，大肆兜售“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，可謂錯漏百出的“台獨”歪理邪說大雜燴。大陸方面當然不會坐視不理，立即採取了一系列震懾措施，除了持續派出軍機軍艦在台海巡查和演練，還全面啟用了民進黨當局一直以來強烈反對的M503航線。最令台灣方面震撼的是，大陸方面將包括漢翔航空工業股份有限公司、經緯航天科技公司在內的8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。此舉措一方面精準打擊台灣軍事工業，直接削弱賴清德“以武謀獨”能力；另一方面，斬斷台灣軍工企業隱性供應鏈網絡，瓦解“台獨”外部勾連基礎。大陸反制措施精準、有力、迅速，重挫賴清德的囂張氣焰。



台灣輿論也強烈抨擊賴清德的“十講”名不副實，批評民進黨一邊宣揚“團結”，一邊卻“政治追殺”在野黨，對國民黨“立委”發起大罷免，甚至把國民黨等在野黨稱為“應該被除掉的雜質”。賴清德輕佻、狂妄的言論不僅令在野黨群起鞭伐，也引起中間選民不滿。島內民調顯示，賴清德上任滿一年的施政表現，民眾滿意度僅30%，不滿意度為55%。台灣社會的強烈反彈使賴清德有所收斂。

