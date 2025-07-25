網評：制訂《立法會議員守則》是自我超越

中評社北京7月25日電／網評：制訂《立法會議員守則》是一次自我超越



來源：文匯報 作者：單志



7月24日，立法會全票通過了《立法會議員守則》以及相關配套修訂，對立法會議員履職提出要求、劃出“紅線”並明確相應懲戒方式。《守則》的制訂出台，正正體現了本屆立法會全體議員積極自我管理、自我監督和自我完善的進取之心，可以說是一個自我超越之舉，值得讚賞。



據筆者觀察，新制訂的《守則》有以下幾個突出的特點。



首先，導向鮮明。一是鮮明的愛國導向。《守則》通過“維護國家安全”“以國家根本利益和香港社會整體利益為依歸”“必須展現擔當，貢獻國家和香港”等表述，將“愛國者治港”原則進一步闡明落到立法會內部的規範性文件中，同時也向社會公眾承諾，“愛國者治港”不僅是在選舉時發揮審核作用的“門檻”，亦是需要議員在履行職責過程中持續踐行的律令。二是鮮明的責任導向。制訂《守則》這一行為本身，就凸顯了立法會議員身份不只是一份尊貴的榮譽，而是對中央、對香港、對市民的一份沉甸甸的責任。不論是《守則》序言開宗明義“議員應積極識變、應變、求變，著力提升參政議政能力，樹立高質素模範標準”，還是第一章所闡述的維護憲制秩序等九項一般準則，無不體現對議員履職盡責的要求。三是鮮明的行政主導導向。香港特區實行行政主導的政治體制，這是基本法的立法原意，也是香港政治常識。但在過去一段特定時期內，混入立法會內的一些人刻意無視、歪曲乃至掏空這一原則，干擾、阻礙行政長官和特區政府施政，甚至誤導部分市民形成立法會就應該大聲“嬲”政府的錯誤認知，此次《守則》寫明議員必須維護行政主導體制，就是要清晰宣告行政主導原則不容模糊。四是鮮明的為民導向。《守則》強調議員應當“密切聯繫市民”，這一規定實有必要。作為代議士，立法會議員最忌只在議事廳里“坐而論道”甚至“離地發言”，而是要放下身段、以謙卑之心認真傾聽民意，切實發揮好市民和政府之間的橋樑紐帶作用。此外，過往有些觀點認為積極落區聯繫市民是地區直選議員的責任，功能界別議員只須緊密聯繫業界、將業界意見帶入立法會，《守則》就澄清此種錯誤觀念，並不分議員產生渠道為何，都要求“廣泛接觸市民和社會各界，積極深入社區和業界，聽取意見”，相信會促進議員更多落區服務市民。