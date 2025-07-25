中評社北京7月25日電／網評：增強社區凝聚力 遏制“軟對抗”蔓延



來源：文匯報 作者：葉傲冬（民建聯秘書長）



香港文匯報揭發，有商戶以商業行為掩蓋分化社會、煽動對立的政治意圖，試圖暗地破壞社會穩定與國家安全。這些“軟對抗”行為以深水埗尤甚，有人舉辦所謂的“獨立書展”，向入場者派發極具煽動意味的宣傳單張，並推薦其他“同圈層”店舖，企圖以文藝作包裝，將“軟對抗”產業從文化玷污至食肆、零售，甚至是社區等不同層面。面對這類行為，單靠執法難以根治，還需要地區工作者與社區各持份者形成協作網絡，從根源遏制其蔓延，讓香港的青少年可在正向價值觀的土壤中茁壯成長。



不同持份者間的理念可能存在分歧，但在維護社會穩定和促進經濟發展上，卻應該有著共同的目標。“軟對抗”以分化社會、鼓吹破壞秩序、煽動仇恨政府為目的，與香港實現由治及興、社會同心推進良政善治的共識背道而馳。社區內的各個持份者應加強合作、形成合力，守好抵制“軟對抗”的第一防線，尤其區議員須與居民保持緊密聯繫，及時反映民生訴求，協助解決居民困難，增強社區凝聚力。當居民對社區產生足夠多的認同感和歸屬感時，極端思想才會被遏制。



培養“守護國安義工”



社區應定期舉辦聯合會議，討論大眾關心的問題，並共同探討解決方案。區議會、地區“三會”和關愛隊應加強對社區成員進行教育和宣傳，讓大家瞭解理性思考的重要性，對國家和國安有正確的認識。透過舉辦講座、工作坊等形式，增強社區成員的政治素養，幫助他們更好地理解複雜的社會問題。地區工作者也可參考“國家安全教育地區導師培訓計劃”，在社區內培養“守護國安義工”，由國安導師、區議員等帶領，定期舉辦國安知識講座，有效減少社會上的極端行為，從而促進理性與平和的社會氛圍。



同時，地區組織還可組織街坊前往內地親身體驗國家在基礎建設、科技和經濟上所取得的巨大成就。另外，還可以利用新媒體及社交平台傳播正向訊息，反駁虛假資訊與煽動言論，提升市民對事實的判斷能力。唯有提升整體社會在媒體上的素養，才能減少極端分子利用網絡傳播不實言論的空間。

