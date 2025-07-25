無寶不落　主權基金加注中國

內地人工智能產業成為投資主題，吸引資金流入。圖為由優必選研發的人形機器人。（大公報） 中評社香港7月25日電／近日港股成交金額增至約3000億元，可見包括主權基金等長線資金仍在積極追貨。在美元資產估值高昂、投資風險增加的情況下，現時是增配中國金融資產的理想時機。逾半全球主權基金表態看好中國經濟，其中淡馬錫已身體力行大舉加倉。



大公報報導，目前美國只與少數國家達成關稅協議，特朗普揚言對全球大部分國家加征15%至50%進口關稅，隨時燃起大規模關稅戰，原因各國未必像日本一樣輕易向美國跪低，勢進一步衝擊美元資產，而自民黨在日本國會選舉失利，財政及貨幣政策走向更加不明朗，日本國債價格應聲大跌。至於德國剛宣布在2028年前投資超過6300億歐元，以提振經濟，但市場反而憂慮德國債務風險，德國10年期國債急跌，債息升上14年高位。換言之，美歐日經濟及金融市場存在隱憂，加速資金出逃，轉投人民幣資產，帶動港股成交額增加至約3000億元，支持恒生指數企穩在25000點水平。



經濟穩健 人民幣股債吸引



受到特朗普政府關稅政策影響，世貿組織預期今年全球貿易量下跌0.2%，但今年上半年中國外貿出口保持向好，以美元計價出口增長5.9%，進口則下跌3.9%。單計6月份，出口按年上升5.8%，為四個月以來最高，進口按年則增1.1%，貿易順差1147億美元。由此可知，中國外貿表現優於全球，經濟經得起考驗，韌性強、潛力大，令人民幣股票及債券在全球吸引力不斷提升。



特朗普動輒加關稅政策失人心，美元逐步失去全球信任，全球各國外匯儲備資產多元配置是大趨勢，人民幣資產成為增配主要對象，尤其是美國關稅及貨幣政策不明朗，衝擊美國以至環球經濟，此時更需要分散投資。美國景順集團最新報告顯示，六成全球主權基金看好中國，計劃增加中國資產配置，其中淡馬錫已身體力行增加中國投資，剛公布本財政年度投資組合，對中國投資較上一年度增加40億坡元（約240多億港元）。上述情況反映美元獨大的格局將出現變化，全球加速轉向多元資產配置，預期新一波資金流入A股及港股。



A股發力 近千億資金北向增持



其實，除了中國國債之外，內地A股及港股成為外資增持目標。踏入今年下半年，上證指數及恒生指數分別上升逾5%，表現繼續優於全球股市，其中上證指數表現明顯比上半年轉強，不排除包括主權基金等外資透過滬深股通渠道北上吸納A股有關。有統計數據顯示，今年上半年境外投資者北向淨買入A股的金額約871億元人民幣（約955億港元），規模著實不少，可見境外投資者對A股關注度顯著提升。事實上，內地人工智能產業成為投資主題，吸引資金流入A股。其中光伏、鋼鐵、水泥等股份受益出清過剩產能，而人工智能則是技術創新發展的重要力量，智能駕駛、人形機器人、腦機接口等相關股份繼續受追捧。例如機器人概念股優必選（09880）成功配股集資擴展業務，昨日股價繼續走高。



主權基金無寶不落，加大押注中國之下，內地A股及港股有望雙雙領漲全球股市。