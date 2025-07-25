郭一鳴：阿克陶匆匆一游意未盡

位於新疆阿克陶縣的喀拉庫勒湖。\作者供圖 中評社香港7月25日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，上午十點從喀什出發，驅車經疏勒、烏帕爾進入阿克陶地界，目的地是帕米爾高原克州冰川公園旅遊區及白沙湖、白沙山、喀拉庫勒湖等，這是南疆最有魅力的旅遊路線之一，不僅風景這邊獨好，還可以尋覓《西游記》描述的“八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉”的流沙河，追蹤唐僧師徒的足跡。這天是周五，我們去程途中遇上長長的車龍，隨團的年輕記者立即在社交媒體平台直播“在新疆帕米爾高原遇上堵車”。



文章說阿克陶縣屬克孜勒蘇柯爾克孜自治州，面積為兩萬四千五百多平方公里，相當於二十二個香港，但人口衹有約二十三萬人。從奧依塔克向西南數十公里，便是與塔吉克斯坦接壤的布倫口，繼續向西南可達紅其拉甫口岸，口岸的西北面便是與阿富汗交界的瓦罕走廊。歷史上，瓦罕走廊是古絲綢之路的一部分，是古代中華文明、印度文明、波斯文明和歐洲文明交流的重要陸路通道。據記載，唐僧玄奘和元代的意大利商人馬可波羅都曾走過瓦罕走廊。“9.11”事件之後，小布什發動反恐戰爭，追殺本拉登，瓦罕走廊更成為全球矚目的戰略要地。



可惜因為時間關係，我們只來到海拔三千六百米的喀拉庫勒湖一游。這是一處冰雪融化形成的高原湖泊，面積四點五九平方公里，略小於本港的萬宜水庫。此湖位於天山和昆侖山兩大山脈之間，中巴友誼公路穿湖而過，距離海拔四千多米的慕士塔格冰川公園衹有大約半小時車程。站在湖邊，可以眺望海拔七千五百四十六米的慕士塔格峰主峰和連綿不斷的雪山。如鏡的湖面倒映冰山雪峰，年復一年，訴說歲月靜好。古代東西方的商人、外交使節、僧侶、士兵在這裡歇腳休憩，掬起清澈的冰川水解渴，洗滌長途跋涉的勞累，準備繼續走向遠方。《文明的地圖》作者張信剛教授形容這些人在不同歷史時段“用他們的腳描製並且丈量了‘文明的地圖’”。近年喀拉庫勒湖附近又熱鬧起來，統計數字顯示，去年有十五萬遊客來到喀拉庫勒湖，為當地經濟發展注入強勁動力。



北行大約半小時車程，我們來到白沙湖，這裡有“帕米爾高原明珠”之稱，據傳白沙湖就是《西游記》沙和尚被貶到人間落腳的流沙河，冬天枯水期，河底的白沙被風吹起，歷千百年而堆積成湖邊一座座白沙山。據介紹，白沙湖水面是鳥的天堂、水下是魚的樂園，頗有杜詩“渚清沙白鳥飛回”的意境。遺憾的是，我們還未來得及仔細欣賞品味白沙湖白沙山的美妙，正在觀景走廊準備拍大合照，突然天色轉灰，陣陣狂風呼嘯而來，隨團記者的航拍無人機被吹跑差點掉進湖裡，氣溫驟降，有穿短袖的年輕人冷得把自己抱成一團。兩年前的夏天，我在巴音布魯克大草原也遇上氣溫急降十幾攝氏度的情況，這次有備而來穿上風褸，但還是頂不住，大家立即回到車上。



晚上八點多返回喀什，意猶未盡，尤其是與瓦罕走廊“擦身而過”，感到有些遺憾。新疆太大太美太多故事，我三年兩次游新疆，總覺得時間不夠看不夠。陪同我們的縣委宣傳部部長木尼拉說，歡迎下次再來。木尼拉是維吾爾族幹部，原來在鳥魯木齊任職，自願要求到南疆的基層工作，我和她互加微信，說好下次再來阿克陶時找她。



文章說其實，新疆的魅力遠不止天山南北的壯美大美，更在於她的歷史悠久和燦爛的民族宗教文化。在烏魯木齊的自治區博物館和喀什博物館，有大量關於新疆歷史的考古文物和珍貴歷史資料，自古以來，這裡就是東西方文化交匯融合的地方，與中原的政治、經濟和文化關係源遠流長。我們此行在烏魯木齊參觀木卡姆藝術劇院，在喀什參觀新疆民族樂器村，以及逛巴扎、在民宿欣賞舞蹈表演，對新疆的人文留下深刻的印象。



新疆是個好地方。張信剛教授九度入疆尋尋覓覓，仍意猶未盡。香港年輕一代應該到新疆走一走看一看，感受祖國大好河山之餘，對瞭解我們國家、瞭解五千年中華文化的多元一體大有幫助。俗話說讀萬卷書不如行萬里路，我覺得，去一趟新疆，猶如行萬里路。 （三之二）