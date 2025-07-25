中國遊戲靠啥“圈粉”海外？

中評社北京7月25日電／據人民日報報導，《三角洲行動》手游版全球上線僅4天，便收穫超1000萬註冊用戶；在預下載階段，《鳴潮》即登頂107個國家和地區蘋果應用商店免費榜……今年以來，國產遊戲“打怪升級”的步伐明顯加快，出海成果豐碩。



中國音像與數字出版協會遊戲工委發布的《2025年第一季度中國遊戲產業季度報告》顯示，中國自研遊戲海外市場實際銷售收入48.05億美元，同比增長17.92%。



在國際遊戲市場的激烈競爭中，中國遊戲靠啥“圈粉”海外玩家？本報對此進行了採訪。



乘政策東風 出海正當時



2024年，《黑神話：悟空》風靡全球，向海外玩家展示了中國自主研發遊戲的強大實力。如今，越來越多國產遊戲受到國際關注。



6月20日，網易全新動作冒險遊戲《歸唐》一經公布便引發全球熱議。在該遊戲中，玩家將扮演一名唐朝信使，肩負起拯救河西走廊的使命。其首支預告片發布後，評論區充滿了海外玩家的激動與期待：



“中國有著悠久迷人的歷史文化，我十分期待能玩到這款史詩級的遊戲大作。”“以前只能在遊戲里操控歐洲騎士或日本武士，有了這款遊戲，終於可以在遊戲里操控中國古代人物角色了。”“畫面太美了，這兩年，中國遊戲開發簡直勢不可擋！”……



北京師範大學藝術與傳媒學院教授何威在接受本報採訪時指出，中國遊戲在海外已擁有數億遊戲玩家，許多海外玩家熱衷於扮演遊戲角色、進行二次創作，甚至來中國游覽遊戲中“見過”的風景，國產遊戲已成為海外年輕人喜愛的數字文化體驗，是讓世界認識當代中國的嶄新“文化名片”。