香港租賃熾熱　本月暫錄2000宗飈30%

各區屋苑最新租盤量（大公報） 中評社香港7月25日電／特區政府近年積極打造香港為國際教育中心，以及出招廣納人才，令住宅租金及回報反彈，現又踏入租務旺季，單計中原地產統計本月至今的租賃成交便接近2000宗，按月升逾30%。



大公報報導，本港樓價連挫3年，但租金在過去1年多卻節節上升，令平均租金回報率高逾3厘，部分屋苑更逾5厘。租務市場活躍是疫後，內地及外國生重新來港讀書所致，而且特區政府又有意令香港成國際教育樞紐，各大專院校均增加非本地生學額；同時又推出多項吸引專才來港計劃等，都成功帶動本港住宅的租務需求。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行本月已暫錄得近2000宗租務成交，較上月同期約1500宗增逾三成。由於現時暑假屬租賃旺季，預計本月租務成交有機會超過3000宗水平，反觀上月全月僅約2300宗。



在剛性的租賃需求帶動下，本港住宅租金今年暫已累升約2.8%。該行的中原城市租金指數上月為126.59點，與2018年的歷史高位128.01點僅差約1%。近期租金升勢更似加快，由該行促成的租務成交，月租2萬元以上成交占比約46%，高於去年同期約42%。個別地區細單位的呎租已逼近100元，租金指數至年底前可創新高。



柏瓏剛入夥 租盤逾200個



陳永傑分析認為，單單內地學生出國留學已數以十萬計，而且近期美國排斥非本地留學生也成助力，香港有望能吸引更多外國及內地生選擇來港升學。



根據資料顯示，特區政府由去年6月初至今年6月底，經各項人才引進計劃已接獲逾19萬宗申請，其中近14萬宗已獲批准，反映來港專才規模龐大。因此，市場對租務市場前景越趨樂觀，也推動投資者買樓收租。據該行統計，該行網頁上現有逾1.3萬個放租盤，較去年12月時約1.15萬個，多約13%。現時將軍澳日出康城各期已入夥屋苑，有近520個放租盤；剛入夥不久的元朗大型屋苑柏瓏，也有逾200個租盤。

